Саратовец взял бронзу Первенства Европы по каратэ

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:02:13+03:00

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С 7 по 10 февраля в Будапеште проходит Первенство Европы по каратэ WKF 2020, среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17, 18-20 лет).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 1185 человек из 52 стран.

Так, саратовский спортсмен Ахмед Ахмедов взял бронзу в дисциплине «кумитэ» среди юниоров до 61 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU