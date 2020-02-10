Саратовец взял бронзу Первенства Европы по каратэ
Состязались молодые спортсмены
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С 7 по 10 февраля в Будапеште проходит Первенство Европы по каратэ WKF 2020, среди юношей и девушек (14-15 лет), юниоров и юниорок (16-17, 18-20 лет).
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязании приняли участие 1185 человек из 52 стран.
Так, саратовский спортсмен Ахмед Ахмедов взял бронзу в дисциплине «кумитэ» среди юниоров до 61 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU