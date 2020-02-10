Саратовец отсидит 10 лет в колонии за сбыт героина
Мужчину задержали в кафе
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Суд признал 38-летнего саратовца виновным в покушении на сбыт 500 грамм героина.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, весной 2019 года мужчина договорился через интернет с незнакомцем о том, что он привезет в регион наркотик.
Ему дали деньги на аренду жилья в Москве и транспортировку вещества.
Мужчину задержали в одном из кафе Татищевского района 3 апреля 2019 года и забрали героин.
Теперь он проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU