2020-02-10T10:58:14+03:00
Происшествия

Саратовец отсидит 10 лет в колонии за сбыт героина

Мужчину задержали в кафе
Дарья Вострикова
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Суд признал 38-летнего саратовца виновным в покушении на сбыт 500 грамм героина.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, весной 2019 года мужчина договорился через интернет с незнакомцем о том, что он привезет в регион наркотик.

Ему дали деньги на аренду жилья в Москве и транспортировку вещества.

Мужчину задержали в одном из кафе Татищевского района 3 апреля 2019 года и забрали героин.

Теперь он проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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