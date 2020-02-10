В саратовских магазинах 5,2% молочной продукции не соответствует требованиям качества
В Саратовской области за 2019 год Роспотребнадзор проверил 18 предприятий по производству молочных продуктов и более 400 торговых точек.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены нарушения как качества продукции, так условий хранения. В том числе, антисанитария, продажа после истечения срока годности.
Оказалось, что из 925 проб, исследованных на качество, 5,2% не отвечали требованиям. В основном это масло, сыр, творог и молоко.
Микробиологическим требованиям не соответствовали 2% проб.
В то же время специалисты не нашли в молочной продукции антибиотиков.
Всего протоколы о нарушениях составлены на сумму более 2,3 млн рублей. Из оборота изъято 124 партии на 12,8 тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU