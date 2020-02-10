2020-02-10T10:50:21+03:00
Общество

В саратовских магазинах 5,2% молочной продукции не соответствует требованиям качества

Изъято 12,8 тыс. тонн
Екатерина Семенова
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В Саратовской области за 2019 год Роспотребнадзор проверил 18 предприятий по производству молочных продуктов и более 400 торговых точек.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, были выявлены нарушения как качества продукции, так условий хранения. В том числе, антисанитария, продажа после истечения срока годности.

Оказалось, что из 925 проб, исследованных на качество, 5,2% не отвечали требованиям. В основном это масло, сыр, творог и молоко.

Микробиологическим требованиям не соответствовали 2% проб.

В то же время специалисты не нашли в молочной продукции антибиотиков.

Всего протоколы о нарушениях составлены на сумму более 2,3 млн рублей. Из оборота изъято 124 партии на 12,8 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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