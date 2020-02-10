В Саратове пройдут два фестиваля танцев

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:40:00+03:00

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В саратовском областном центре народного творчества им.Л.А.Руслановой 15 марта состоятся фестивали танца для детей, молодежи, и детей с ограниченными возможностями (слабослышащих и инвалидов-колясочников).

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятия проводит Саратовская региональная общественная организация «Федерация эстрадного и современного танца».

В программе мероприятия: круглые столы для руководителей коллективов, мастер классы для педагогов и исполнителей.

К участию заявились около 700 человек в возрасте от 4 до 21 года, также будут 800 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU