Саратовские пауэрлифтеры взяли два серебра на чемпионате России
Состязались лица с поражением опорно-двигательного аппарата
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Саратовские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата с 3 по 9 февраля принимали участие в чемпионата России по пауэрлифтингу.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязания прошли в городе Алексин Тульской области, в них приняли участие более 142 человек из 36 регионов России.
Андрей Фимин взял второе место среди мужчин в весе 59 кг с результатом 140 кг. Александр Ваймер получил серебро среди юниоров в весе 54 кг с результатом 67 кг.
ИСТОЧНИК KP.RU