Саратовские пауэрлифтеры взяли два серебра на чемпионате России

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:39:15+03:00

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Саратовские спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата с 3 по 9 февраля принимали участие в чемпионата России по пауэрлифтингу.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязания прошли в городе Алексин Тульской области, в них приняли участие более 142 человек из 36 регионов России.

Андрей Фимин взял второе место среди мужчин в весе 59 кг с результатом 140 кг. Александр Ваймер получил серебро среди юниоров в весе 54 кг с результатом 67 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU