На 23 февраля и 8 марта жителей Саратовской области ждут длинные выходные

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:32:46+03:00

В каждый праздник граждане будут несколько дней не выходить на работу

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Жителей Саратовской области ждут длинные выходные на 23 февраля и 8 марта.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона, в 2020 году День защитника Отечества приходится на воскресенье, поэтому те, кто трудиться на пятидневке, будут отдыхать с 22 по 24 февраля, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.

Для работающих на шестидневке даты сдвигаются: только 23 и 24 число.

На последний день недели приходится Международный женский день, поэтому работающие шесть дней в неделю граждане отдохнут с 7 по 9 марта. Жители региона, которые трудятся с понедельника по пятницу – 8 и 9 февраля, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.

ИСТОЧНИК KP.RU