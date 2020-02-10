На 23 февраля и 8 марта жителей Саратовской области ждут длинные выходные
Жителей Саратовской области ждут длинные выходные на 23 февраля и 8 марта.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона, в 2020 году День защитника Отечества приходится на воскресенье, поэтому те, кто трудиться на пятидневке, будут отдыхать с 22 по 24 февраля, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.
Для работающих на шестидневке даты сдвигаются: только 23 и 24 число.
На последний день недели приходится Международный женский день, поэтому работающие шесть дней в неделю граждане отдохнут с 7 по 9 марта. Жители региона, которые трудятся с понедельника по пятницу – 8 и 9 февраля, если иное не установлено локальными нормативными актами организации.
ИСТОЧНИК KP.RU