На ночном пожаре в Балашове пострадал мужчина

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:27:30+03:00

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В Балашове Саратовской области в ночь на понедельник, 10 февраля, пострадал 61-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, его с ожогами госпитализировали в ЦРБ.

Сигнал о возгорании в частном деревянном доме на улице Ленина поступил дежурному в 03:53. Площадь возгорания составила 15 кв. метров, на тушение выезжали шесть человек личного состава.

По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная работа печи.

ИСТОЧНИК KP.RU