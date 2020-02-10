На ночном пожаре в Балашове пострадал мужчина
Горел дом на улице Ленина
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В Балашове Саратовской области в ночь на понедельник, 10 февраля, пострадал 61-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, его с ожогами госпитализировали в ЦРБ.
Сигнал о возгорании в частном деревянном доме на улице Ленина поступил дежурному в 03:53. Площадь возгорания составила 15 кв. метров, на тушение выезжали шесть человек личного состава.
По предварительной версии, причиной пожара стала неправильная работа печи.
ИСТОЧНИК KP.RU