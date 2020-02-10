В Саратовской области четыре дня будет идти снег

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:59:00+03:00

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В Саратовскую область на этой неделе придет потепление.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела прогнозирования саратовского центра по гидрометеорологии Светлана Цветайло, будет преобладать облачная погода с прояснениями.

На смену сухим арктическим массам с низкой температурой придут воздушные потоки, которые поменяют направление на западные и принесут воздух Атлантики.

Завтра, 11 февраля, в регионе будет небольшой снег, а со среды по пятницу уже продолжительный, вплоть до ночи 14 числа.

Ветер будет менять свое направление с западного и юго-западного на южный и юго-восточный, а к концу недели вернется к первоначальному.

Столбик термометра ночью будет опускаться от -6 до -11 градусов, а днем от -4 до -9, на востоке до -12 градусов.

В Саратове ночью будет немного холоднее: от 9 до 12 градусов мороза, днем теплее: от -4 до -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU