В Саратовской области четыре дня будет идти снег
В Саратовскую область на этой неделе придет потепление.
Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела прогнозирования саратовского центра по гидрометеорологии Светлана Цветайло, будет преобладать облачная погода с прояснениями.
На смену сухим арктическим массам с низкой температурой придут воздушные потоки, которые поменяют направление на западные и принесут воздух Атлантики.
Завтра, 11 февраля, в регионе будет небольшой снег, а со среды по пятницу уже продолжительный, вплоть до ночи 14 числа.
Ветер будет менять свое направление с западного и юго-западного на южный и юго-восточный, а к концу недели вернется к первоначальному.
Столбик термометра ночью будет опускаться от -6 до -11 градусов, а днем от -4 до -9, на востоке до -12 градусов.
В Саратове ночью будет немного холоднее: от 9 до 12 градусов мороза, днем теплее: от -4 до -6 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU