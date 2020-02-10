В Саратове в 2020 планируют построить приют для бездомных животных
В Саратове в 2020 году планируют построить прием для бездомных животных.
- К нам в директ в последнее время приходит много обращений о стаях безнадзорных животных, из Елшанки, Заводского района, в том числе микрорайонов «Авиатор» и «Улеши». Собаки занимают детские площадки, перекрывают входы в подъезды, агрессивно ведут себя с людьми, известно о случаях нападения, — написано в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram volodin.saratov.
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Отмечается, что гражданам приходится прятаться в магазинах и машинах.
Сейчас ситуация изучается.
В комментариях под записью мнения о возведении приюта разделились. По мнению Елены Клоковой, животные в «Авиаторе» не проявляют агрессию и они только лают издалека. Именно этот факт и мешает жителям.
Карина Алексашина наоборот, отметила опасность прогулок у прокуратуры Заводского района из-за животных.
ИСТОЧНИК KP.RU