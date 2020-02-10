2020-02-10T10:05:11+03:00
Общество

В Саратове в 2020 планируют построить приют для бездомных животных

Ситуация изучается
Дарья Вострикова
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В Саратове в 2020 году планируют построить прием для бездомных животных.

- К нам в директ в последнее время приходит много обращений о стаях безнадзорных животных, из Елшанки, Заводского района, в том числе микрорайонов «Авиатор» и «Улеши». Собаки занимают детские площадки, перекрывают входы в подъезды, агрессивно ведут себя с людьми, известно о случаях нападения, — написано в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram volodin.saratov.

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Отмечается, что гражданам приходится прятаться в магазинах и машинах.

Сейчас ситуация изучается.

В комментариях под записью мнения о возведении приюта разделились. По мнению Елены Клоковой, животные в «Авиаторе» не проявляют агрессию и они только лают издалека. Именно этот факт и мешает жителям.

Карина Алексашина наоборот, отметила опасность прогулок у прокуратуры Заводского района из-за животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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