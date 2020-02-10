2020-02-10T10:01:04+03:00
Происшествия

Под Марксом мужчина пытался зарезать соседку из-за занавесок

Ему не понравилось, как она их рассматривает
Екатерина Семенова
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В Марксе Саратовской области 50-летнего мужчину признали виновным в покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено днем 7 октября в селе Приволжское.

Женщина позвала к себе гостей — приятельницу и соседа. Однако мужчина явился пьяным, и хозяйка выпроводила его. Через некоторое время он вернулся, чтобы загладить вину и в знак примирения предложил забрать у него занавески.

Женщина ушла к нему, оставив приятельницу у себя. В доме у соседа она сперва раскритиковала его образ жизни, а потом принялась рассматривать занавески. Мужчине не понравилось ее пренебрежительное к ним отношение, и он ударил жертву ножом в живот., а потом, повалив на кровать и закрыв голову подушкой, — еще один.

Злоумышленника спугнул сын потерпевшей, который отправился на ее поиски. 50-летний мужчина выпрыгнул в окно и сбежал, но был задержан. Медики госпитализировали женщину, ее жизнь удалось спасти.

На суде мужчина отрицал, что хотел убить соседку, но в целом факт ранения признавал. Суд отправил его в колонию строгого режима на семь лет.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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