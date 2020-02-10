В Марксовском районе воры прикинулись газовиками ради кражи 14 тыс. рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:55:18+03:00

Пенсионерку оставили без кошелька с деньгами

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В селе Александровка Марксовского района к 80-летней женщине пришли двое неизвестных.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, граждане представились газовиками и отправились проводить осмотр коммуникаций.

После их визита у пенсионерки пропал кошелек, в котором было 14 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело, ведется поиск подозреваемых.

Жителей Саратовской области призывают не пускать в дом незнакомцев и не верить их обещаниям, например, по снятию порчи.

ИСТОЧНИК KP.RU