В Марксовском районе воры прикинулись газовиками ради кражи 14 тыс. рублей
Пенсионерку оставили без кошелька с деньгами
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В селе Александровка Марксовского района к 80-летней женщине пришли двое неизвестных.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, граждане представились газовиками и отправились проводить осмотр коммуникаций.
После их визита у пенсионерки пропал кошелек, в котором было 14 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело, ведется поиск подозреваемых.
Жителей Саратовской области призывают не пускать в дом незнакомцев и не верить их обещаниям, например, по снятию порчи.
ИСТОЧНИК KP.RU