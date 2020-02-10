В Саратове задержана банда юных наркоторговцев

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:54:24+03:00

Пять юношей, одному из которых еще не исполнилось 18 лет, во всем признались

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В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попали 17, 18, 19, 20 и 24-летний жители области.

Следствие считает, что пять юношей купили крупную партию синтетического наркотика, расфасовали его по дозам, чтобы спрятать закладки.

Однако 24 и 25 января сотрудники УФСБ провели спецоперацию и задержали трех парней. У каждого из них при себе были обнаружены наркотики. Кроме того, правоохранителям удалось установить, где хранятся оставшиеся запрещенные вещества.

Все пятеро были задержаны, признались и отправлены под стражу.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU