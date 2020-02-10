В Саратове задержана банда юных наркоторговцев
В Саратове возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попали 17, 18, 19, 20 и 24-летний жители области.
Следствие считает, что пять юношей купили крупную партию синтетического наркотика, расфасовали его по дозам, чтобы спрятать закладки.
Однако 24 и 25 января сотрудники УФСБ провели спецоперацию и задержали трех парней. У каждого из них при себе были обнаружены наркотики. Кроме того, правоохранителям удалось установить, где хранятся оставшиеся запрещенные вещества.
Все пятеро были задержаны, признались и отправлены под стражу.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU