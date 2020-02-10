2020-02-10T12:27:31+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как действовать при провале под лед

Дана инструкция, как спасать пострадавших
Дарья Вострикова
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Жителям Саратовской области рассказали, как действовать при провале под лед.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении защиты населения и территорий Саратова от ЧС, если вы попали в такую ситуацию, нужно не поддаваться панике, не прекращать попытки выбраться. Лучше это делать с той стороны, где лед более крепок, наползать грудью, широко раскинув руки, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить давление на кромку льда. Ногами упереться в противоположный край полыньи.

Когда вы выбрались, нужно отползти или откатиться как можно дальше от этого места. Убедившись, что лед прочен, можно вставать на ноги.

Лучше не спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с обрывистых берегов, а также при оттепели и в одиночку. Перед этим стоит проверить прочность замерзшего водоема. Передвигаться нужно по проложенной тропе.

Если вы увидели провалившегося человека, нужно немедленно крикнуть ему, что вы идете на помощь. Лучше не подходить к полынье ближе 3-4 метров, использовать раскинув руки, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить давление на кромку льда.

Когда гражданин выберется, стоит медленно отползти к берегу на прочный лед, а пострадавший должен передвигаться следом.

Если вы находитесь на оторванной от берега льдине, нужно не паниковать и передать сигналы с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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