Мужчина и две женщины из Дергачей попались на торговле алкоголем

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:49:44+03:00

Они отделались условными сроками и штрафом

Изменить размер текста: A A

В Дергачах Саратовской области мужчину и двух женщин осудили за торговлю алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, приговор вынесен 50-летнему мужчине и его сообщницам 59 и 53 лет.

Было установлено, что с сентября по декабрь 2018 года они приобретали спиртное без маркировки. Накопив крупную партию, мужчина и женщины торговали алкоголем через местные магазины.

Это выявили сотрудники отдела по экономическим преступлениям ГУ МВД России по Саратовской области.

У злоумышленников было изъято алкоголя на 200 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к условному сроку на 2,5 года и штрафу 200 тыс. рублей, а женщины получили по два года условно и должны будут выплатить по 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU