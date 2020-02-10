2020-02-10T12:49:44+03:00
Происшествия

Мужчина и две женщины из Дергачей попались на торговле алкоголем

Они отделались условными сроками и штрафом
Екатерина Семенова
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В Дергачах Саратовской области мужчину и двух женщин осудили за торговлю алкоголем.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, приговор вынесен 50-летнему мужчине и его сообщницам 59 и 53 лет.

Было установлено, что с сентября по декабрь 2018 года они приобретали спиртное без маркировки. Накопив крупную партию, мужчина и женщины торговали алкоголем через местные магазины.

Это выявили сотрудники отдела по экономическим преступлениям ГУ МВД России по Саратовской области.

У злоумышленников было изъято алкоголя на 200 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к условному сроку на 2,5 года и штрафу 200 тыс. рублей, а женщины получили по два года условно и должны будут выплатить по 100 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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