2020-02-10T12:41:43+03:00
Общество

В Саратове прошел Час памяти

Мероприятие организовано в рамках празднования 75-летия Победы
Дарья Вострикова
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В Саратове в субботу, 8 февраля, на площадке у консерватории имени Собинова прошел Час памяти.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, гости мероприятия услышали песни военных лет, рассказы о знаковых событиях, проходящих в годы войны 8-9 февраля.

Мероприятие организовано в в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, такие встречи будут проходить каждую субботу с 18:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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