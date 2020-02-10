2020-02-10T12:38:24+03:00
Происшествия

Мужчина убил посетителя бара на Танкистов за оскорбление спутницы

Дело направлено в прокуратуру
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 35-летний местный житель.

Следствие считает, что вечером 9 декабря мужчина в компании двух дам пришел в бар на улице Танкистов. Там они увидели 56-летнего посетителя, который флиртовал с женщиной. Одна из спутниц обвиняемого упрекнула его, что он позволяет себе такое поведение, несмотря на наличие жены.

Разгорелась ссора. 56-летний грубо ответил на замечание, а также влепил пощечину ее спутнице. Их 35-летний знакомый вступился за женщин и до смерти забил оппонента кулаками. При этом тот также три раза ранил его ножом в голову.

Свидетели вызвали «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть. Подозреваемый был задержан, уголовное дело направлено в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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