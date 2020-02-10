Мужчина убил посетителя бара на Танкистов за оскорбление спутницы
В Кировском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 35-летний местный житель.
Следствие считает, что вечером 9 декабря мужчина в компании двух дам пришел в бар на улице Танкистов. Там они увидели 56-летнего посетителя, который флиртовал с женщиной. Одна из спутниц обвиняемого упрекнула его, что он позволяет себе такое поведение, несмотря на наличие жены.
Разгорелась ссора. 56-летний грубо ответил на замечание, а также влепил пощечину ее спутнице. Их 35-летний знакомый вступился за женщин и до смерти забил оппонента кулаками. При этом тот также три раза ранил его ножом в голову.
Свидетели вызвали «скорую помощь», но медики лишь констатировали смерть. Подозреваемый был задержан, уголовное дело направлено в прокуратуру.
ИСТОЧНИК KP.RU