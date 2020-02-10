В Саратове рецидивист по имени Игорь оставил знакомую без инструментов

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:35:34+03:00

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Полиция Октябрьского района Саратова раскрыла кражу у 48-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 14:00 23 сентября до 9:00 24 сентября 2019 года знакомый гражданки по имени Игорь унес из ее дома электроинструменты.

Сумма ущерба устанавливается.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний рецидивист, который признался в содеянном.

У него изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU