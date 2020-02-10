В Саратове утром перестали ходить три трамвайных маршрута
Причина — поломки вагонов
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Утром 10 февраля в Саратове встали трамваи нескольких маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стали поломки подвижного состава.
Около половины девятого остановилось движение трамваев №11 в сторону Мирного переулка. Около остановки «улица Просечная» сломался вагон.
На Клиническом путепроводе произошел залом пантографа у вагона, что привело к остановке маршрутов №9 и 10 в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка.
ИСТОЧНИК KP.RU