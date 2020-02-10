2020-02-10T07:59:05+03:00
Общество

В Саратове утром перестали ходить три трамвайных маршрута

Причина — поломки вагонов
Екатерина Семенова
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Утром 10 февраля в Саратове встали трамваи нескольких маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стали поломки подвижного состава.

Около половины девятого остановилось движение трамваев №11 в сторону Мирного переулка. Около остановки «улица Просечная» сломался вагон.

На Клиническом путепроводе произошел залом пантографа у вагона, что привело к остановке маршрутов №9 и 10 в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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