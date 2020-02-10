День рождения отмечает Анатолий Учаев
Народному художнику исполнился 81 год
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Сегодня, 10 февраля, исполнился 81 год народному художнику России Анатолию Учаеву.
Он родился в 1939 году в селе Джермен Хабаровского края.
Анатолий Учаев в 1964 году окончил Саратовское художественное училище, потом Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в Ленинграде.
С 1981 до 1990 годы являлся председателем Саратовского отделения Союза художников РСФСР.
Является Почетным гражданином Саратова и Саратовской области. Награжден «Золотой медалью Российской академии художеств» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ИСТОЧНИК KP.RU