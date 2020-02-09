Саратовский боец одержал победу в присутствии Хабиба Нурмагомедова

9 Февр. 2020 2020-02-09T20:22:10+03:00

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На турнире GFC в Саратове 9 февраля, куда как почетный гость приехал Хабиб Нурмагомедов, особую поддержку зрителей получил саратовский боец Сеймур Рзаев, наставником которого является Даци Дациев, президент Федерации MMA Саратовской области, заслуженный мастер спорта России.

Когда Сеймур Рзаев одержал победу, жители Саратова встали с мест. Победитель передал привет Саратову и выразил благодарность всем поддержавшим его. Сеймур подчеркнул, что большинство его друзей не смогли попасть на этот турнир - билеты моментально были раскуплены.

Напомним, ради визита на этот турнир в Саратове, как рассказал сам Хабиб Нурмагомедов, он изменил свой график и вылетит в США для подготовки к новому бою позже.

ИСТОЧНИК KP.RU