Хабиб Нурмагомедов рассказал, что изменил свой график ради турнира в Саратове
Хабиб Нурмагомедов в Саратове 9 февраля 2020 года.
В Саратове 9 февраля проходит турнир GFC, куда приехал Хабиб Нурмагомедов. Чемпион UFC стал почетным гостем на этом турнире.
Перед началом самых важных поединков, Хабиб вышел перед зрителями в клетку и поприветствовал своих болельщиков и участников поединков. Он выразил признательность организаторам турнира. Хабиб напомнил, что приезжал в Саратов и раньше, и с тех пор в городе серьезно развились секции боевых видов спорта и появилось много хороших бойцов.
- Когда я узнал, что меня приглашают в Саратов, изначально у меня в планах в этот день, сегодня, был вылет в США, для подготовки. Чтобы приехать сюда я перенес сроки и вылетаю в штаты завтра. Заню что в Саратове много тех, кто болеет за меня не в последние пару лет, а уже многие годы, - заметил Хабиб Нурмагомедов.
Публика шумно приветствовала чемпиона.
Медицинским партнером первого в 2020 году турнира GFC в Саратове стала «Инвитро» - крупнейшая в России группа компаний, специализирующийся на лабораторной диагностике и медицинских услугах.
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ИСТОЧНИК KP.RU