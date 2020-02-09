2020-02-09T19:37:06+03:00
Спорт

В Саратове проходит турнир GFC, куда приехал Хабиб Нурмагомедов

Чемпион UFC стал почетным гостем на этом турнире
Юлия Тардова
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Хабиб Нурмагомедов на тренировке в клубе Даци Дациева. Фото из Инстаграм ХабибаХабиб Нурмагомедов на тренировке в клубе Даци Дациева. Фото из Инстаграм Хабиба
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В Саратове в ЛДС «Кристалл» вечером 9 февраля состоялся первый в 2020 году турнир GFC в Саратове. Главным событием вечера станет бой за вакантный титул в лёгком весе между Анваром Чергесовым и Нурулло Алиевым. Почетным гостем турнира стал Чемпион UFC – Хабиб Нурмагомедов.

- С утра подвигались в зале у нашего Саратовского брата @datsi.datsiev - Вечером будут искры в Саратове, на турнире @gfc_mma_official - написал у себя в Инстаграм знаменитый боец днем 9 февраля.

Тысячи саратовских жителей с нетерпением ждали знаменательного события ещё задолго до прибытия участников турнира и почетного гостя Хабиба Нурмагомедова. За час до турнира образовалась большая очередь около входа в ЛДС «Кристалл».

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Громкими аплодисментами саратовчане встречали на арене дворца спорта бойцов в легком весе из Нижнего Новгорода, Нальчика, Кыргызстана и других участников турнира.

Перед боем каждый спортсмен проходит предварительную медицинскую проверку.

ЛДС "Кристалл" сегодня полон

ЛДС "Кристалл" сегодня полон

Это необходимо для того, чтобы удостовериться, что спортсмены готовы к участию в бое.

Здоровье бойца - залог победы!

Медицинским партнером первого в 2020 году турнира GFC в Саратове стала «Инвитро» - крупнейшая в России группа компаний, специализирующийся на лабораторной диагностике и медицинских услугах.

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В Саратове проходит турнир GFC.

«Инвитро» (www.invitro.ru) – ведущий частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. Международный уровень качества, исключительный сервис и высокотехнологичные инновационные решения – главные приоритеты работы «Инвитро». Компания располагает крупнейшей в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1 400) в 6 странах и 8-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 000 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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