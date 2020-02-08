Дальнобойщики в Саратове обсудили, как будут бороться за свои права

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:32:29+03:00

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Сегодня 8 февраля на территории локации «Точка кипения» в СГТУ прошло собрание представителей различных транспортных компаний, занимающихся перевозками грузов. С инициативой выступила Общероссийская Ассоциация «Дальнобойщик». Кроме ее представителя, Валерия Баглая, выступили председатель комитета ТПП Саратовской области по транспорту Юрий Хилюк и член Объединения Перевозчиков России Алексей Колдихин.

На собрании обсуждались проблемы, которые волнуют водителей большегрузов. Больше всего внимания уделялось работе системы «Платон». Также обсудили проблемы с весами, тахографами, перегрузами по осям, штрафстоянками.

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Председатель регионального отделения Объединения Перевозчиков России Александр Черевко привёл пример того, как объедение и совместное озвучивание проблем, помогает бороться за свои права. После крупных забастовок, например, в Энгельсе в 2017 году, в систему штрафов были внесены изменения. Изначально первый штраф был в сумме 500 тыс. рублей второй штраф 1 млн рублей. После забастовок первый штраф снизили до 5 тыс.рублей, второй штраф – до 10 тыс. рублей.

Черевко подчеркнул, что представители ОПР не призывают к тому, чтобы выходить на улицу и устраивать забастовки по каждой проблеме в отдельности. ОПР предлагать сейчас выносить проблемы на высшие уровни власти в письменном виде.

Он также напомнил, что ОПР изначально создавалось для защиты владельцев транспортных средств, но время показало, что не только на это надо обратить внимание. Сегодня требуется защищать права перевозчиков грузов.

Депутат облдумы Станислав Денисенко, в прошлом дальнобойщик, который заявил, что также был участником стачки 2017 года, поддержал мнение, что сегодня власть слышит только крупные объединения.

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- Надо сплотиться и действовать всем вместе. Если один будет что-то делать у него ничего не получится, - заметил он.

Всем дальнобойщикам не нравится то, что в пунктах весового контроля нет контрольных весов и за счет этого с перевозчиков берут неоправданные штрафы, автомобили отправляют на штрафстоянки. По словам участников собрания, когда машины загружают, они проходят по всем нормам, а в дороге, когда их взвешивают у них возникает перевес. Как доказать свою невиновность? Что делать тем, кто везет груз, вроде щебня, асфальта который неравномерно распределяется и на оси возникает перегруз? По мнению собравшихся, получается, что человек, который специально везет перегруз и тот, у которого по осям груз не ровно распределился, платят одинаковые штрафы.

В результате обсуждения общим стало решение об инициативе повысить нормы нагрузки на ось.

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ИСТОЧНИК KP.RU