В Балашове мужчина пытался оплатить своей покупки чужой банковской картой
Гражданина задержали
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Полиция Балашовского района раскрыла кражу у 41-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 1 февраля кто-то пытался оплатить покупку в интернете с ее банковской карты, которую она потеряла.
Вчера, 7 февраля, полиция задержала предполагаемого преступника, им оказался 30-летний рецидивист, местный житель.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU