2020-02-08T18:07:42+03:00
Происшествия

В Балашове мужчина пытался оплатить своей покупки чужой банковской картой

Гражданина задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Балашовского района раскрыла кражу у 41-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 1 февраля кто-то пытался оплатить покупку в интернете с ее банковской карты, которую она потеряла.

Вчера, 7 февраля, полиция задержала предполагаемого преступника, им оказался 30-летний рецидивист, местный житель.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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