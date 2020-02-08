2020-02-08T17:44:30+03:00
Общество

В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию

Известно время пяти отправлений
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 февраля, трамваи №11 будут ходить по измененному расписанию.

Как рассказали «КП-Саратов» в профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте», уехать от Мирного переулка можно будет в 19:20, 20:05, от 6-го квартала в 19:20, 20:05, 20:50.

Пока что вагоны ходят с интервалом до 29 минут, после указанного времени будут ходить дежурные рейсы по расписанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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