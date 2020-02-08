Спасатели доставили семерых рыбаков с Волги в Энгельс
Любители активного отдыха боялись провалиться
Фото Облспаса
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Сегодня, 8 февраля, спасатели помогли семерым рыбакам добраться с Волги в Энгельс.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, вызов поступил на адрес: улице Студенческая, 184.
Фото Облспаса
Выяснилось, что любители активного отдыха бояться отправиться к городу из-за тонкого льда, поэтому они попросили спасателей.
Сотрудники экстренной службы помогли рыбакам добраться до Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU