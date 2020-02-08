Рецидивист избил жителя Энгельса ради стиральной машины и одежды
Преступник залез в квартиру через окно
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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 25-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 2:00 до 3:00 4 февраля неизвестные через окно проникли в его квартиру на проспекте Строителей, избили его и отобрали стиральную машину, а также одежду.
Выяснилось, что преступление совершил 29-летний рецидивист из поселка Пробуждение, который находится в СИЗО.
На мужчину завели очередное уголовное дело, не меняя меру пресечения. Похищенное у него изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU