Рецидивист избил жителя Энгельса ради стиральной машины и одежды

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:56:23+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла грабеж в отношении 25-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 2:00 до 3:00 4 февраля неизвестные через окно проникли в его квартиру на проспекте Строителей, избили его и отобрали стиральную машину, а также одежду.

Выяснилось, что преступление совершил 29-летний рецидивист из поселка Пробуждение, который находится в СИЗО.

На мужчину завели очередное уголовное дело, не меняя меру пресечения. Похищенное у него изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU