В Саратове коммунальщики ищут владельца припаркованного автомобиля Geely

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:53:51+03:00

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Сегодня, 8 февраля, коммунальщики не могут починить водопровод на проспекте Кирова, 15, из-за машины Geely, оставленной на месте работ.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о машине с государственным регистрационным номером р294уа64.

Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU