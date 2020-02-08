В Саратове коммунальщики ищут владельца припаркованного автомобиля Geely
Машина мешает работам
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Сегодня, 8 февраля, коммунальщики не могут починить водопровод на проспекте Кирова, 15, из-за машины Geely, оставленной на месте работ.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о машине с государственным регистрационным номером р294уа64.
Всех, кто что-либо знает о владельце транспорта, просят сообщить об этом в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.
ИСТОЧНИК KP.RU