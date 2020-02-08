2020-02-08T14:26:51+03:00
Происшествия

Саратовцы ехали в горящем трамвае №11

Водитель тушил транспорт на ходу
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Жительница Саратова Ирина Воробьева пожаловалась в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» на необычную поездку на общественном транспорте, которая произошла 5 февраля.

Так, трамвай №11 два раза горел на перегоне в несколько остановок. Водитель устранял огонь, просив пассажиров посторониться.

Женщина отметила, что пассажиры были «в опасности, задыхались от дыма и запаха жженой резины». Однако все ехали дальше, потому что «нормального транспорте в Солнечном-2 нет, а у водителя горит план».

В комментариях под записью местные жители отметили, что такие ЧП уже не новость для города. Пользователь под ником «Борис Савельев» удивился, зачем ехать в горящем транспорте, если лучше выйти и пойти пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дальнобойщики в Саратове обсудили, как будут бороться за свои права
Завтра в Саратовской области ожидается сильный мороз
В Балашове мужчина пытался оплатить своей покупки чужой банковской картой
В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию
Спасатели доставили семерых рыбаков с Волги в Энгельс
Саратовские спасатели сняли гайку с опухшего пальца трехлетнего ребенка
Рецидивист избил жителя Энгельса ради стиральной машины и одежды
Ольга Баталина заявила о возможном появлении новых обманутых дольщиков в Саратове
В Саратове спасатели сняли кошку с козырька балкона
В квартире на Весенней найден труп с ножевыми ранениями
В Саратове залило водой улицу Блинова
В Саратове коммунальщики ищут владельца припаркованного автомобиля Geely
Журналисты ехали с «Лыжни России» в Базарном Карабулаке в тепле
Саратовцы ехали в горящем трамвае №11