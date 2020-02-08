Саратовцы ехали в горящем трамвае №11

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:26:51+03:00

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Жительница Саратова Ирина Воробьева пожаловалась в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» на необычную поездку на общественном транспорте, которая произошла 5 февраля.

Так, трамвай №11 два раза горел на перегоне в несколько остановок. Водитель устранял огонь, просив пассажиров посторониться.

Женщина отметила, что пассажиры были «в опасности, задыхались от дыма и запаха жженой резины». Однако все ехали дальше, потому что «нормального транспорте в Солнечном-2 нет, а у водителя горит план».

В комментариях под записью местные жители отметили, что такие ЧП уже не новость для города. Пользователь под ником «Борис Савельев» удивился, зачем ехать в горящем транспорте, если лучше выйти и пойти пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU