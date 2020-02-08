Мошенница из Брянска оставила жительницу Балашова без 7 тыс. рублей при покупке детской одежды
Гражданке перестали отвечать
Изменить размер текста:
Полиция раскрыла мошенничество в отношении 27-летней жительницы Балашова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 ноября в соцсети она нашла объявление о продаже детской одежды в интернете и позвонила по указанному номеру в Брянскую область.
После разговора гражданка перевела свыше 7 тыс. рублей, однако продавец перестала отвечать.
Вчера, 7 февраля, выяснилось, что деньги присвоила себе 23-летняя жительница Брянска, которая во всем созналась.
На предполагаемую мошенницу завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU