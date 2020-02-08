Мошенница из Брянска оставила жительницу Балашова без 7 тыс. рублей при покупке детской одежды

8 Февр. 2020 2020-02-08T14:21:39+03:00

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Полиция раскрыла мошенничество в отношении 27-летней жительницы Балашова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 3 ноября в соцсети она нашла объявление о продаже детской одежды в интернете и позвонила по указанному номеру в Брянскую область.

После разговора гражданка перевела свыше 7 тыс. рублей, однако продавец перестала отвечать.

Вчера, 7 февраля, выяснилось, что деньги присвоила себе 23-летняя жительница Брянска, которая во всем созналась.

На предполагаемую мошенницу завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU