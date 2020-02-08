В Саратовском ТЮЗе объявлен кастинг мальчиков на роль Тома Сойера
Попробовать свои силы может каждый в возрасте от 7 до 14 лет
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Детская студия имени Олега Табакова при Саратовском театре юного зрителя объявила кастинг на главную роль в спектакле «Приключения Тома Сойера».
По информации на сайте театра, требуется ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. Ему нужно будет подготовить стихотворение или басню, песню и показать свою пластику — танец или сценическое движение.
Прослушивание пройдет 12 февраля на Вольской улице,83, с 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU