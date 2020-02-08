2020-02-08T14:12:25+03:00
Общество

В Саратовском ТЮЗе объявлен кастинг мальчиков на роль Тома Сойера

Попробовать свои силы может каждый в возрасте от 7 до 14 лет
Дарья Вострикова
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Детская студия имени Олега Табакова при Саратовском театре юного зрителя объявила кастинг на главную роль в спектакле «Приключения Тома Сойера».

По информации на сайте театра, требуется ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. Ему нужно будет подготовить стихотворение или басню, песню и показать свою пластику — танец или сценическое движение.

Прослушивание пройдет 12 февраля на Вольской улице,83, с 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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