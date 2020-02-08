Рецидивист обманом забрал у саратовца приставку Sony PlayStation
Преступник во всем признался
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Полиция Кировского района раскрыла мошенничество в отношении безработного 22-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 апреля 2019 года неизвестный в квартире на улице Батавина обманом завладел его приставкой фирмы Sony PlayStation стоимостью 25 тыс. рублей.
Вчера, 7 февраля, предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний рецидивист, который во всем признался.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU