2020-02-08T13:00:12+03:00
Происшествия

Рецидивист обманом забрал у саратовца приставку Sony PlayStation

Преступник во всем признался
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла мошенничество в отношении безработного 22-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 3 апреля 2019 года неизвестный в квартире на улице Батавина обманом завладел его приставкой фирмы Sony PlayStation стоимостью 25 тыс. рублей.

Вчера, 7 февраля, предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний рецидивист, который во всем признался.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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