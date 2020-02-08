На Лыжне России никто из спортсменов не обратился к медикам

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:42:00+03:00

Сотрудник скорой помощи рассказал о двух случаях

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Сегодня, 8 февраля, на региональной Лыжне России в базарном Карабулаке никому из спортсменов не стало плохо. Об этом КП саратов рассказал сотрудник скорой помощи.

- Обратились два человека с давлением, — рассказал медик.

Один мужчина был в возрасте, гипертоник, а второй молодой, но он принимает таблетки.

Более подробную информацию он отказался предоставить, ссылаясь на врачебную тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU