Мошенник оставил жителя Энгельса без 150 тыс. рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T12:30:05+03:00

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Вчера вечером, 7 февраля, 27-летнему жителю Энгельса позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и рассказал об атаке мошенников.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, нужно было сообщить свои данные карты в смс-сообщении для спасения счета.

После выполнения этих инструкций у гражданина исчезло 150 тыс. рублей.

Полиция предупреждает: настоящие работники не будут просить данные. При таком звонке не стоит торопиться выполнять указания незнакомцев, нужно проверять информацию, которую вам озвучили.

О фактах мошенничества необходимо сообщать по телефону 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU