«Лыжня России-2020» в Базарном Карабулаке собрала 12 тыс.человек

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:54:54+03:00

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Сегодня, 8 февраля, в Базарном Карабулаке состоялась «Лыжня России 2020».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии присутствовал министр спорта Саратовской области Александр Абросимов, председатель комитета по туризму Виктория Бородянская, а также областные депутаты.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев открыл соревнования. Он наградил биатлонистку Анастасию Халиуллину и ее тренера Екатерину, а также серебряного призера первенства юниоров Любовь Калинину.

Со сцены прозвучало приветствие Президента РФ Владимира Путина — поздравление присутствующих с всенародным проектом любителей спорта. От его имени ведущий пожелал гостям мероприятия успехов и ярких, незабываемых впечатлений.

Глава региона отметил, что забег овеян священной датой — 75-летием Победы. Глава региона отметил, что сегодня пришло 12 тыс.человек, а на отборочных стартах было 150 тыс.участников, и это не рекорд для региона. Отмечено, что из-за отсутствия снега лыжникам придется проходить трассу с удвоенной силой.

После этого началась гонка, которую открыл выстрелом Валерий Радаев.

В рамках мероприятия были награждены Виктория Филиппова и Илья Алексеев как самые маленькие участники, семья Ивановых как самая спортивная, Балаковский, Татищевский, Базарно-карбулакский район за самое массовое привлечение граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU