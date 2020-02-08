Саратовцев предупредили о мошенничестве с оплатой штрафов ГИБДД

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:32:38+03:00

Сайты могут выглядеть как настоящие

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Госавтоинспекция Саратова предупреждает горожан о мошенничестве с оплатой штрафов в интернете за нарушение правил дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, мошенники создают сайты, похожие на официальные, используют символику Госавтоинспекции.

Гражданам после регистрации приходит спам-рассылка или платная подписка, информация о несуществующих штрафах.

При оплате банковской картой водители, сами того не зная, выдают все данные мошенникам. Вам может позвонить якобы сотрудник банка и рассказать о взломе счета, который можно предотвратить только сообщив реквизиты. После введения этих данных деньги попадут злоумышленникам.

Регистрационные данные, которые вы вводите — подспорье для мошенников в создании поддельных документов.

Госавтоинспекция города призывает водителей быть внимательными и никому не сообщать свои реквизиты, а штрафы оплачивать на официальном сайте Госавтоинспекции или портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU