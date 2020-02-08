Саратовцев предупредили о мошенничестве с оплатой штрафов ГИБДД
Госавтоинспекция Саратова предупреждает горожан о мошенничестве с оплатой штрафов в интернете за нарушение правил дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГИБДД, мошенники создают сайты, похожие на официальные, используют символику Госавтоинспекции.
Гражданам после регистрации приходит спам-рассылка или платная подписка, информация о несуществующих штрафах.
При оплате банковской картой водители, сами того не зная, выдают все данные мошенникам. Вам может позвонить якобы сотрудник банка и рассказать о взломе счета, который можно предотвратить только сообщив реквизиты. После введения этих данных деньги попадут злоумышленникам.
Регистрационные данные, которые вы вводите — подспорье для мошенников в создании поддельных документов.
Госавтоинспекция города призывает водителей быть внимательными и никому не сообщать свои реквизиты, а штрафы оплачивать на официальном сайте Госавтоинспекции или портале госуслуг.
ИСТОЧНИК KP.RU