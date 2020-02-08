Безработная женщина оставила жительницу Саратова без телефона
Гражданка призналась в краже
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу телефона у 39-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:00 6 января по 7:00 7 января кто-то зашел в ее квартиру на Гвардейской улице и забрал аппарат марки Zte.
Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.
Вчера, 7 февраля, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась безработная 40-летняя женщина, которая призналась в содеянном.
На гражданку завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU