Безработная женщина оставила жительницу Саратова без телефона

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:21:49+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу телефона у 39-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:00 6 января по 7:00 7 января кто-то зашел в ее квартиру на Гвардейской улице и забрал аппарат марки Zte.

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

Вчера, 7 февраля, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась безработная 40-летняя женщина, которая призналась в содеянном.

На гражданку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU