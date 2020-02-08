2020-02-08T11:21:49+03:00
Происшествия

Безработная женщина оставила жительницу Саратова без телефона

Гражданка призналась в краже
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу телефона у 39-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 12:00 6 января по 7:00 7 января кто-то зашел в ее квартиру на Гвардейской улице и забрал аппарат марки Zte.

Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.

Вчера, 7 февраля, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась безработная 40-летняя женщина, которая призналась в содеянном.

На гражданку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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