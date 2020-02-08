Иностранка сбыла в Саратове более 800 грамм героина

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:18:45+03:00

У нее изъяли около 200 грамм наркотика

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Сотрудники наркоконтроля Саратовской области задержали в областном центре 40-летнюю жительницу одной из республик ближнего зарубежья, которая продавала героин.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, установлена ее причастность к сбыту более 800 грамм вещества.

Фото ГУ МВД по Саратовской области

Обыск в ее месте проживания позволил выявить около 200 грамм наркотика.

На гражданку завели уголовное дело, сейчас она находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU