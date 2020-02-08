Иностранка сбыла в Саратове более 800 грамм героина
У нее изъяли около 200 грамм наркотика
Фото ГУ МВД по Саратовской области
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Сотрудники наркоконтроля Саратовской области задержали в областном центре 40-летнюю жительницу одной из республик ближнего зарубежья, которая продавала героин.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, установлена ее причастность к сбыту более 800 грамм вещества.
Фото ГУ МВД по Саратовской области
Обыск в ее месте проживания позволил выявить около 200 грамм наркотика.
На гражданку завели уголовное дело, сейчас она находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU