2020-02-08T10:49:13+03:00
Общество

В Базарном Карабулаке началась «Лыжня России»

Гостей мероприятия ждали несколько видов развлечений
Ольга СИМОНОВА
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..Фото: Марина Новопашина
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Сегодня, 8 февраля, в Базарном Карабулаке началась «Лыжня России-2020».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», гости мероприятия могут посетить чувашский и татарский дворики, зайти в палатку Энгельса и Вольска, полакомиться колбасами и шашлыком, приобрести сувениры.

Также есть развлечения для детей.

На этой же точке проходит фестиваль патриотизма: здесь учат разбирать оружие, катают на бронетехнике, что вызвало интерес у массы желающих.

Отметим, что главная дорога, по которой ходят люди, не обработана реагентами. Здесь проехала тяжелая техника и создала колеи.

. Фото: Ольга Симонова

.Фото: Ольга Симонова

Любители активного вида спорта сегодня будут состязаться в трех дистанциях: 10 км, 5 км и 1 945 метров. Будут номинации: самый юный и самый возрастной участник.

Мероприятие собрало людей не только с областного центра, но и других городов. Так, один из участников, Роман, рассказал, что сегодня первый раз решил посетить лыжню, приехал из Энгельса. Он занимается этим видом спорта с девятого класса.

. Фото: Марина Новопашина

.Фото: Марина Новопашина

Победители получат призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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