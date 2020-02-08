2020-02-08T09:55:59+03:00
Общество

В Саратовской области ищут 17-летнюю Мунису Алимардонову

Девушка пропала в Рязани
Дарья Вострикова
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В Саратовской области ищут пропавшую в селе Корневое Скопинского района Рязанской области Мунисы Алимардонову.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт», девушка вышла 6 февраля из школы, но домой не вернулась.

Ее приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, длинные, прямые, глаза карие, из особых — шрам на подбородке от ожога.

Муниса была одета в синее платье, черные фартук, куртку и шапку, обута в серые кроссовки.

С собой у нее был серо-зеленый рюкзак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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