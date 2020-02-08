В Саратовской области ищут 17-летнюю Мунису Алимардонову
Девушка пропала в Рязани
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В Саратовской области ищут пропавшую в селе Корневое Скопинского района Рязанской области Мунисы Алимардонову.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт», девушка вышла 6 февраля из школы, но домой не вернулась.
Ее приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, длинные, прямые, глаза карие, из особых — шрам на подбородке от ожога.
Муниса была одета в синее платье, черные фартук, куртку и шапку, обута в серые кроссовки.
С собой у нее был серо-зеленый рюкзак.
ИСТОЧНИК KP.RU