8 Февр. 2020 2020-02-08T09:36:54+03:00

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В Саратовской области 16 школ выиграли гранты на развитие волонтерских отрядов на общую сумму 3,8 млн рублей в номинации «Добрый старт» Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, регион стал вторым в России по выделенной поддержке, после Республики Татарстан.

Победителями стали по две школы Саратова, Энгельсского, Балаковского и Самойловского районов, а также по одной школе Марксовского, Советского, Новобурасского, Балтайского, Хвалынского, Перелюбского, Саратовского и Ивантеевского районов. Их проекты реализуют в 2020 году при поддержке регионального отделения Российского движения школьников.

Всего в этой номинации свои проекты представили более 1 тыс. отрядов России.

Организаторами состязания в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» стали российский детско-юношеский центр и Федеральное агентство по делам молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU