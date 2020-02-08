У села Михайловка произошло смертельное ДТП
Один человек скончался, двое пострадали
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Сегодня, 8 февраля, около 8:00 на 714 км трассы Р-22 Каспий у села Михайловка в Саратовском районе столкнулись Nissan Qashqai, за рулем которого был 50-летний мужчина и ВАЗ-2105 под управлением 53-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате аварии водитель отечественной легковушки скончался.
Пострадали две пассажирки из салонов обеих машин, они получили травмы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU