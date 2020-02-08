2020-02-08T08:57:18+03:00
Происшествия

У села Михайловка произошло смертельное ДТП

Один человек скончался, двое пострадали
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 февраля, около 8:00 на 714 км трассы Р-22 Каспий у села Михайловка в Саратовском районе столкнулись Nissan Qashqai, за рулем которого был 50-летний мужчина и ВАЗ-2105 под управлением 53-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в результате аварии водитель отечественной легковушки скончался.

Пострадали две пассажирки из салонов обеих машин, они получили травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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