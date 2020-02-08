2020-02-08T08:53:09+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл и продал магнит-съемник

Мужчина признался в содеянном
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу магнита-съемника из магазина, расположенного на улице Навашина в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление было совершено 16 марта 2019 года.

Вчера, 7 февраля, предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний рецидивист из Саратова, который признался, что продал товар стоимостью 5 тыс. рублей неизвестному в районе Сенного рынка.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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