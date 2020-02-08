Водитель BMW погиб в столкновении с ВАЗом в Воскресенском районе

8 Февр. 2020 2020-02-08T08:16:21+03:00

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Сегодня ночью, с 7 на 8 февраля, в 1:05 на 264 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград в Воскресенском районе 36-летний водитель BMW влетел в ВАЗ 21093 под управлением 41-летнего гражданина.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, в результате столкновения водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Мужчина, который управлял ВАЗом, госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU