Водитель BMW погиб в столкновении с ВАЗом в Воскресенском районе
Авария произошла ночью
Фото ГИБДД по Саратовской области
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Сегодня ночью, с 7 на 8 февраля, в 1:05 на 264 км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград в Воскресенском районе 36-летний водитель BMW влетел в ВАЗ 21093 под управлением 41-летнего гражданина.
Фото ГИБДД по Саратовской области
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, в результате столкновения водитель иномарки скончался на месте происшествия.
Мужчина, который управлял ВАЗом, госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU