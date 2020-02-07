Министр строительства рассказал дольщикам дома на 2-м Одесском проезде об их приоритете в суде

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:44:09+03:00

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Сегодня, 7 февраля, на традиционном заседании по решению проблем дольщиков в правительстве Саратовской области разбирали в числе прочих проблемный дом на 2-м Одесском проезде — застройщик ООО «Стройсар». Председательствовал на заседании председатель Саратовской областной думы Александр Романов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», жители квартир, которые остались в залоге у коммерческой структуры после банкротства застройщика, снова задали вопрос, что будет, если после расчета с залогодержателем, суды не признают право собственности людей на их квартиры.

- Вы гарантируете что суды встанут на нашу сторону? — спросили у регионального министра строительства Павла Мигачева дольщики.

Мигачев ответил, что не может решать за суды, но объяснил дольщикам, что у них будет приоритетное право выкупа квартир. Однако если они не хотят идти этим путем, то могут предложить другой для решения проблемы.

Министр также рассказал, что по подобным ситуациям существует положительная практика.

ИСТОЧНИК KP.RU