Для саратовских охотников пройдет мастер-класс по игре на «утиных манках»

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:34:29+03:00

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Завтра, 8 февраля, в Саратове пройдет семинар и мастер-класс по игре на «утиных манках».

Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, мероприятие проведут призеры профильных соревнований, лучшие охотники страны.

Если у вас нет своего манка, то его предоставят.

Семинар и мастер-класс состоится 8 февраля в 11:00 в большом актовом зале министерства сельского хозяйства региона по адресу: улица Университетская 45\51, 9 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU