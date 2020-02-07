Для саратовских охотников пройдет мастер-класс по игре на «утиных манках»
Мероприятие состоится в субботу
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Завтра, 8 февраля, в Саратове пройдет семинар и мастер-класс по игре на «утиных манках».
Как рассказали «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, мероприятие проведут призеры профильных соревнований, лучшие охотники страны.
Если у вас нет своего манка, то его предоставят.
Семинар и мастер-класс состоится 8 февраля в 11:00 в большом актовом зале министерства сельского хозяйства региона по адресу: улица Университетская 45\51, 9 этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU