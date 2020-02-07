У балашовца арестовали ВАЗ за долг в 150 тыс. рублей по алиментам

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:26:55+03:00

Мужчина не перечислял четвертую часть от своего заработка

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Судебные приставы арестовали у жителя Балашова ВАЗ за долг в 150 тыс. рублей по алиментам.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП области, мужчина должен был каждый месяц отдавать четвертую часть от своего заработка, однако он этого не делал.

Мужчину предупредили, что если задолженность не будет погашена, его машину продадут в счет оплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU