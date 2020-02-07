В Саратове пройдут фестивали танца и хореографии
В Саратовском областном центре народного творчества имени Л. А. Руслановой 14 и 15 марта пройдут мероприятия для детей, молодежи, и ребят с ограниченными возможностями: XII Всероссийский фестиваль современной пластики «Птицы» и VI Всероссийский конкурс-фестиваль современной хореографии «Мысли».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятия проводит местная организация «Федерация эстрадного и современного танца».
В фестивалях примут участие 50 коллективов из Саратова, Энгельса, Саратовской области, Пензы, Волгограда, всего около 700 участников в возрасте от 4 до 21 года и 800 зрителей.
ИСТОЧНИК KP.RU