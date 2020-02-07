В Саратове пройдут фестивали танца и хореографии

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:29:06+03:00

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В Саратовском областном центре народного творчества имени Л. А. Руслановой 14 и 15 марта пройдут мероприятия для детей, молодежи, и ребят с ограниченными возможностями: XII Всероссийский фестиваль современной пластики «Птицы» и VI Всероссийский конкурс-фестиваль современной хореографии «Мысли».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, мероприятия проводит местная организация «Федерация эстрадного и современного танца».

В фестивалях примут участие 50 коллективов из Саратова, Энгельса, Саратовской области, Пензы, Волгограда, всего около 700 участников в возрасте от 4 до 21 года и 800 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU