2020-02-07T15:28:39+03:00
Общество

Вячеслав Володин в Саратове призвал обеспечивать участковых полиции жильем близко от участков

Главам районов он поручил быть «на виду»
Екатерина Семенова
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На заседании актива Саратова председатель Государственной думы Вячеслав Володин затронул тему участковых уполномоченных полиции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было отмечено, что зачастую они проживают в других районах. Поэтому, например, не могут оперативно прибыть к месту вызова.

В связи с этим необходимо предусмотреть предоставление служебного жилья в микрорайоне «Солнечный-2», а также обустройство опорного пункта.

Также нужен пункт «скорой помощи».

- Вообще у нас строительство жилья идет впереди всего остального. «Иволгино», «Ласточкино», даже дороги забыли построить, — заявил Володин.

Он высказал претензии Леониду Писному, генеральному директору АО «Саратовоблжилстрой», который занимался застройкой этих поселков. Вячеслав Володин упрекнул его том, что для почти 4 тыс. жителей там нет инфраструктуры. Леонид Писной отметил, что планирование шло в 2009 году, с тех пор вопрос постепенно начал решаться.

- Думаю, совместными усилиями за два-три года школу построим, — заявил Писной.

Вячеслав Володин раскритиковал деятельность правоохранительных органов. Он удивился, что прокуратура и комитет по управлению имуществом не занимались возвратом объектов в государственную собственность.

Кроме того, он призвал глав районов быть на виду у жителей.

- В их районах живут по 200–300 тыс. человек. А люди их не знают. У нас было время, когда мэр замыкал все на себя. К определенным проблемам привело. Надо от этого уходить, часть ответственности передавать. Пусть сами отчитываются за свою работу. Кто хорошо работает — поощрять, плохо — спрашивать, — уверен Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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