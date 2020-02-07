В Саратове на улице Краснова задержали наркоманку

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:15:49+03:00

Она смотрела в телефон во время поиска дозы

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В Саратове на улице Краснова росгвардейцы задержали 43-летнюю жительницу Октябрьского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданка смотрела в телефон и искала запрещенные вещества.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла у нее сверток с наркотиками. Экспертиза установила крупный размер.

Женщину передали сотрудникам полиции. Известно, что ранее она привлекалась за аналогичное преступление и только недавно вышла из тюрьмы.

Гражданку заключили под стражу, на нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU