В Саратове на улице Краснова задержали наркоманку
В Саратове на улице Краснова росгвардейцы задержали 43-летнюю жительницу Октябрьского района по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданка смотрела в телефон и искала запрещенные вещества.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла у нее сверток с наркотиками. Экспертиза установила крупный размер.
Женщину передали сотрудникам полиции. Известно, что ранее она привлекалась за аналогичное преступление и только недавно вышла из тюрьмы.
Гражданку заключили под стражу, на нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU